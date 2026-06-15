【「鬼滅の刃」×「ハートブレッドアンティーク」コラボキャンペーン】 開催期間：7月1日～8月31日 GK Marketingは、アニメ「鬼滅の刃」とベーカリーブランド「Heart Bread ANTIQUE（ハートブレッドアンティーク）」とのコラボキャンペーン「ふわり、ひと呼吸 パン浪漫」を7月1日より実施する。 本キャンペーンでは、「ハӦ