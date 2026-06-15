クリニックフォアが医師監修のもと、「夏の3大生理悩み」を乗り切るポイントを解説している。夏の"3大生理悩み"を乗り切るポイント夏は、海・プール・旅行など楽しみな予定が増える季節。しかし外出の機会が増える一方で、女性にとっては生理が重なり、「海・プールの予定と生理が重なりそう」「汗で生理中のムレが気になる」「外出先で生理痛がつらい」など、夏ならではの生理悩みを感じる人も少なくない。同クリニックが、こうし