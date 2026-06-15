◆米男子プロゴルフツアーＲＢＣカナダ・オープン最終日（１４日、カナダＴＰＣトロント＝７３８９ヤード、パー７０）５５位で出た中島啓太（フリー）は８バーディー、２ボギーでこの日のベストスコア６４をマークし、通算９アンダーの２０位で大会を終えた。４９位で出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）も６バーディー、２ボギーの６６と伸ばし、８アンダーの２９位。平田憲聖（エレコム）は７４とスコアを落とし