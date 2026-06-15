【モデルプレス＝2026/06/15】元日向坂46の影山優佳本人とスタッフの期間限定公式X（旧Twitter）が6月14日、更新された。「FIFAワールドカップ2026」でのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】25歳元日向坂「目のやり場に困る」ボディラインぴったりのキッズユニフォーム姿◆影山優佳の日本代表ユニフォーム姿6月10日の投稿にて、ワールドカップ2026開催期間中は普段はスタッフに運営を任せているXアカウントの更新を