より許してもらえやすくなる！『ザイアンスの法則』を使った謝罪方法 手段を変えて３回謝罪の気持ちを伝える ちょっとしたミスや仕事上の失敗で顧客を怒らせてしまう。ビジネスをしていくうえでは避けられない事態です。そんなとき、どのように謝罪をして事態を収拾できるかはひとつの腕の見せ所です。 ここで使える心理効果は「ザイアンスの法則（単純接触効果）」です。これは、接触する回数が多いほど相手に親しみや好感