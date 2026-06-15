どんな集団にも当てはまる個人の利益追求が全体の損になってしまう理由 自己利益の追求は社会全体の利益を損なう 長く付き合う２者の関係では、ギブアンドテイクが重要であると述べましたが、これが、もっと多くの人が所属するコミュニティの場合はどうでしょうか？哲学者のハーディンは、共有地の悲劇という例を挙げて、この問題を解説しています。 産業革命前後のイギリスの農村には、コモンズと呼ばれる共有地があ