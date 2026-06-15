圧倒的な絶望感とグロテスクな描写を楽しみたいホラーファン必見！ 「戦慄のパニック・サスペンス」と銘打たれた漫画『ケガレタチ』の恐怖の全貌に迫ります。 冒頭からフルスロットルの残酷描写 本作は、冒頭から読者に強烈なインパクトを与えます。 巨大な腕と鋭い牙を持ち、人間の頭部を鷲掴みにして血を滴らせる正体不明の化け物が描かれており、この禁断の地「隠奥島」がただの無人島ではないことを暗示してい