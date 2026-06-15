正常値は人それぞれ！血圧が高くても問題がない人もいる理由 高血圧の基準値は体格や年齢などが考慮されていない 年齢が上がるにつれて血圧も上昇するのが自然なように、体格や体質、性別などで適正な血圧値は異なります。例えば、身長１５０㎝の高齢女性と身長１９０㎝の成人男性では、筋力や血管の強さが違うはずです。マラソン選手などのアスリートにいたっては、豊かな肺活量や心臓のポンプ力がそのまま