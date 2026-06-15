ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月15日（月）〜6月21日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【魚座（うお座）】今週は、熱意はあるけれど体力がついていかなくてもどかしい気持ちになりそう。今はそれをやるべきタイミングではないのかも。このよ