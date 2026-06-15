今日15日(月)、関東地方は午前中は雲が広がり、所々で弱い雨が降っています。ただ、雨雲は次第に東へ離れ、午後は天気が回復する見込みです。関東では朝に雨青ヶ島で1時間32.0ミリを観測今日15日(月)は未明から朝にかけて関東の各地で雨が降り、東京都の島々ではやや強い雨となりました。午前10時までに最も1時間雨量が多かったのは東京都青ヶ島で1時間に32.0ミリの雨を観測したほか、群馬県桐生市で29.5ミリ、茨城県常陸大宮市