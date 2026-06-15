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アジア株全面高、米イラン合意成立原油急落でインフレ圧力緩和見通し 東京時間11:00現在 香港ハンセン指数 24961.87（+243.77+1.01%） 中国上海総合指数 4079.72（+48.21+1.21%） 台湾加権指数 45347.94（+1178.90+2.73%） 韓国総合株価指数 8519.74（+396.12+4.88%） 豪ＡＳＸ２００指数 8926.20（+122.16+1.39%） アジア株は全面高、米イランの和平合意が成立した。 トランプ米