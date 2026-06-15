酒田市の住宅地でことし3月から4月にかけて相次いだ連続不審火に関連し、警察は15日、放火の疑いで起訴されていた23歳の男を窃盗などの疑いで再逮捕しました。窃盗と窃盗未遂、それに、器物損壊の容疑で再逮捕されたのは、本籍・酒田市の無職奥山寛章容疑者（23）です。奥山容疑者はことし3月29日夜、酒田市東泉町3丁目の住宅敷地内で駐車中の軽乗用車の中から芳香剤3点（時価100円相当）を盗んだ疑いです。さらに、現金を盗もうと