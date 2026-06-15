週明けの東京株式市場、日経平均株価は、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万9000円台をつけました。アメリカのトランプ大統領がイランとの戦闘停止にむけた合意を発表したことを受け、半導体関連銘柄を中心に買いが強まり、中東からの原油供給回復への期待も相場を押し上げています。岩井コスモ証券では、「中東情勢の和解が一番材料視されているところ」「今週中にもこのペースだと7万円いくのでは」との声が上がっていました