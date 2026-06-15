双子ユニット「AMIAYA」の姉AYA（37）が15日までにインスタグラムを更新。5月30日に結婚を発表した俳優・モデルの三宅亮輔（30）との挙式を報告した。AYAは「先日、親族のみで京都にて神前式を執り行いました」と報告し、白無垢姿で挙式した写真を複数アップ。「厳かな空気に包まれた社殿で、三々九度の盃を交わし夫婦としての誓いを結びこれまで紡がれてきた家族の歴史や想いが重なり両家の結びつきを深く感じる時間となりま