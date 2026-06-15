FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分けた。貴重な勝ち点1を得た一方で、後半途中にMF久保建英（25＝Rソシエダード）が負傷交代。会場を後にする際には、車椅子に乗っていた。試合後、日本代表に選出経験もある近藤直也氏（42）がこのプレーについて言及した。後半26分頃、ボールを持った久保にDFドゥムフリスが激しくチャージ