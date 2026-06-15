アメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書について合意しました。トランプ大統領は14日、SNSで、「イランとの合意が成立した。ホルムズ海峡の通航料なしの全面的な開放と、アメリカ軍による封鎖の即時解除を承認する」と発表しました。覚書の署名式は19日に行われ、機雷の除去が進めば、ホルムズ海峡は署名式の後に開放されるとしています。また、イラン側も外務次官が国営テレビで「覚書を最終決定した」と明らかにし、「イランの