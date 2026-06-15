ママ友から信じられないような嫌がらせをされた経験がある人も。今回は、そんなママ友たちに最後の仕返しをした人のエピソードをご紹介します。お別れパーティー？「うちは転勤族。引っ越したばかりの頃、ママ友グループと上手く馴染めなくて。それでも、子どものために気を使いながら頑張っていました。ある日、また転勤が決まり引っ越すことになりました。その報告をママ友たちにしたら『お別れパーティーをしよう』と自宅に誘わ