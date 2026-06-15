フリーアナウンサーの本仮屋リイナ（35）が15日までにインスタグラムを更新。初めての自宅出産で誕生した第3子女児の”へその緒”を切る家族の写真を公開した。本仮屋は13日に「先日、3560gの女の子が無事に生まれてきてくれました。予定日を超過したので希望の自宅出産が叶うのかヤキモキしましたが、家族みんなの輪のまんなかで赤ちゃんを迎えることができました」と報告。「早朝始まった陣痛でしたが、なかなか赤ちゃんが降りて