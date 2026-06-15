[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]2失点こそ喫したが、序盤からの好セーブで強豪オランダに白星を与えなかった。日本代表GK鈴木彩艶(パルマ)は「失点はしたくなかった。だけど2点差が一番嫌だったので、そこは失点したあと、中でも話し合っていたし、崩れなかったことが勝ち点1を取れた要因」と手応えを語った。開始3分でピンチを迎えた。自陣PA内のFWドニエル・マレンにボールを収められ、振り向きざまに右足シュ