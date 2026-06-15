[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]世界最高峰の舞台のデビュー戦で、強豪のオランダを相手に90分間戦い抜いた。日本代表MF佐野海舟(マインツ)に派手なプレーや決定的な見せ場こそなかったが、日本の勝ち点1発進に確かな足跡を残した。試合は日本が2度リードを許しながらも、そのたびに追いつく粘り強さを発揮。「失点したあとも崩れることなく、チーム全員で同じ方向を向いて最後までやれた。(勝ち点)0と1では違