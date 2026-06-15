北中米W杯を戦う日本代表は14日にグループリーグ初戦を迎え、オランダ代表を相手に2度追いついて2-2で引き分けた。日本の2点目はMF鎌田大地の得点となったが、右CKを途中出場のFW小川航基が頭で合わせたものが、鎌田に当たってゴールとなった形だ。1-2の後半30分に投入された段階で多くの日本のファンが小川ら途中出場選手の活躍を願ったが、その中には、小川のユニフォームを着た恩師家族の姿もあったはずだ。同日(日本時間