[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]思わぬ形でワールドカップ初ゴールを決めた。日本代表は1-2で迎えた後半44分、FW小川航基のヘディングシュートがMF鎌田大地(クリスタル・パレス)の頭をかすめる形でそのままゴール。鎌田は「普通は本当にありえないようなシチュエーションなので、本当にこの大会に対する思いが報われたなという感じがする」と喜びを語った。リードを許した日本だが、後半44分に追いついた。右CKを