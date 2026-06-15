[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]失点後の停滞ムードを打破すべく、伝家の宝刀を振り抜いた。日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)は0-1で迎えた後半12分、ペナルティエリア内でMF久保建英(ソシエダ)からのパスを受けると、昔から得意とするゴール左斜め前の「敬斗ゾーン」から右足一閃。あえて大きく持ち出さずに相手の股下を狙い、グラウンダーでのシュートを左隅に突き刺した。「もらう前から来るだろうなと思っ