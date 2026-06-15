くら寿司が反落している。前週末１２日の取引終了後に発表した４月中間期連結決算が、売上高１２５２億５３００万円（前年同期比６．５％増）、営業利益２４億７６００万円（同１４．７％減）、純利益１８億３５００万円（同６．１％減）と減益で着地したことが嫌気されている。 国内でカニやウニなどの質の高い商品フェアや話題となるコラボキャンペーンのほか、「超熟成シリーズ」などの新商品を展開したこと