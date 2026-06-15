ＮＥは大幅安。年初来安値を更新した。前週末１２日の取引終了後、２６年４月期の単独決算の発表にあわせて、２７年４月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は４６億３０００万円（前期比１３．８％増）、営業利益予想は１１億９０００万円（同１８．６％減）としており、大幅減益の見通しを嫌気した売りが優勢になっている。ＥＣ事業者を支援するクラウドサービス「ネクストエンジン」の顧客利便性の向上に伴う受注処