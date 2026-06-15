「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午前１１時現在で、日本製鉄が「買い予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場で日本製鉄は続伸。米国とイランが戦闘終結に向けた協議で合意したことが伝わり、ホルムズ海峡の正常化によって世界経済の混乱が落ち着くとの期待が台頭。これを受けてきょうの日本株は大幅に値上がりし、これまで相場を牽引してきたＡＩ・半導体関連株だけで