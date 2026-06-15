【北中米W杯グループリーグ第1節】(フィラデルフィア)コートジボワール 1-0(前半0-0)エクアドル<得点者>[コ]アマド・ディアロ(90分)<警告>[コ]セコ・フォファナ(28分)、フランク・ケシエ(38分)、ゲラ・ドゥエ(40分)[エ]ジャクソン・ポロソ(73分)観衆:68,274人└均衡を破ったのはマンU所属23歳の90分弾!コートジボワールがエクアドルを破る