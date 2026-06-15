小池栄子が主演を務める連続ドラマ『さよならノワール』の主題歌が、chilldspotの新曲「ドラマ」に決定。あわせて初の本編映像となる30秒予告が公開された。 参考：『さよならノワール』に岡山天音、渡部篤郎、戸田恵子ら出演西池袋署の刑事課役に 本作は、警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元“マル暴”刑事と心理学者が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進められるように寄り添い、支