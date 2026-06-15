[6.13 W杯E組第1節 コートジボワール1-0エクアドル フィラデルフィア]ワールドカップ北中米大会のグループEで、コートジボワール代表がエクアドル代表を1-0で下した。21日の第2戦はコートジボワールがドイツと、エクアドルがキュラソーと対戦する。2大会連続出場のエクアドルは、南米予選18試合で失点14の堅守で突破。対する3大会ぶりとなるコートジボワールは、アフリカ予選10試合で失点0と、互いに堅守を特徴としたチーム