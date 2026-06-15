ジュビロ磐田は15日、秋葉忠宏新監督(50)の就任を発表した。昨季まで“ライバル”を率いていた秋葉氏の電撃就任となった。今季の磐田は志垣良監督体制で百年構想リーグを迎えたが、成績不振もあって4月に解任。その後は三浦文丈コーチを監督にして戦ってきた。そして新シーズンを迎えるにあたって、三浦監督との契約も解除。昨季まで清水を率い、百年構想リーグは優勝した神戸でコーチを務めていた秋葉氏を新監督に迎えた。