開催：2026.6.15 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 4 - 6 [レンジャーズ] MLBの試合が15日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとレンジャーズが対戦した。 Rソックスの先発投手はコネリー・アーリー、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。 1回表、1番 ワイアット・ラングフォード 初球を打ってレフト