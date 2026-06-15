酒田市の夜を不安に陥れた男が再び逮捕されました。 警察は、山形県酒田市で物置小屋に放火したとして逮捕・起訴された２３歳の男を再び逮捕したと発表しました。男は容疑を認めています。 窃盗や器物損壊の疑いで逮捕されたのは、本籍が山形県酒田市で住居不定の無職の男（２３）です。 警察によりますと、男は今年３月２９日午後７時ごろから午後９時１５分ごろまでの間、酒田市東泉町三丁目で、一般住宅の敷地内に停められて