NHK 大河ドラマ『豊臣兄弟！』で竹中半兵衛を演じきった菅田将暉が、第23回「さらば半兵衛」の放送後に、Xでオフショットと共に感謝のメッセージを寄せた。ドラマ公式Xでは木にもたれかかり目を閉じるカットも公開されている。 【写真】『豊臣兄弟！』菅田将暉が桜の木を背に着物姿でもたれる劇中ショット＆メイキングカット ■「竹中半兵衛、ありがとうございました！！」（菅田） 『豊臣兄弟！』の第23回「さらば半