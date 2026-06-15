15日前引けの日経平均株価は3日続伸。前週末比3573.60円（5.41％）高の6万9593.64円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1239、値下がりは281、変わらずは35と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を653.28円押し上げ。次いで東エレク が628.54円、アドテスト が506.85円、イビデン が220.58円、キオクシア が207.20円と続いた。