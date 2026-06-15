15日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数981、値下がり銘柄数396と、値上がりが優勢だった。 個別では北川精機がストップ高。鉄人化ホールディングス、まんだらけ、ペッパーフードサービス、稲葉製作所、ネオマーケティングなど13銘柄は年初来高値を更新。ナ・デックス、ニッカトー、光・彩、オープンドア、山王は値上がり率上位に買われた。 一方、大盛工