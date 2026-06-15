15日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比7.2％増の4794億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.7％増の3827億円だった。 個別では上場インデックスファンド２２５ 、ｉＦｒｅｅＥＴＦＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数 、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 、ｉシェアーズ・コ