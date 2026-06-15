15日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数303、値下がり銘柄数224と、値上がりが優勢だった。 個別ではＡＨＣグループがストップ高。Ｒｉｄｇｅ－ｉは一時ストップ高と値を飛ばした。ミラタップ、コマースＯｎｅホールディングス、ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ、フォースタートアップス、スカイマークは年初来高値を更新。旅工房、ビーマップ、ベルトラ、Ｈｅａｒｔｓ