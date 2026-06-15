歌舞伎俳優の中村芝翫（60）が、体調不良のため国立劇場6月歌舞伎鑑賞教室「仮名手本忠臣蔵」を休演することがわかった。日本芸術文化振興会が15日に発表した。代役は次男の中村福之助が務める。三大名作のひとつ「仮名手本忠臣蔵」。今年は「仮名手本忠臣蔵」五、六段目を上演する。今月5日から20日にかけて公演が予定されており、芝翫は中村橋之助が交互出演で早野勘平・原郷右衛門を演じていた。親子でのダブルキャストで話