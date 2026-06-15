今年3月、大阪市東淀川区のマンションで胸などを刺された男性の遺体が見つかった事件で、警察が強盗殺人の疑いで同じマンションに住む47歳の男の逮捕状を請求したことが、捜査関係者への取材で分かりました。 3月18日午後0時半ごろ、大阪市東淀川区のマンションの一室で、住人の橋本悠二さん（85）が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。 司法解剖の結果、橋本さんは今年2月下旬ごろに死亡し、死因は刃物が心