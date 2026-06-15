テレビ東京系で６月19日、夜9時から『刑事、ふりだしに戻る』最終回を放送する。 「金井舞香殺人事件」について、槇村芳樹（池内博之）が何者かによって犯人に仕立て上げられていることに気づいた百武誠（濱田岳）たち古田署メンバー。前世とは打って変わって、そこへ、笹木指導官（塚本高史）という強力な味方がつく。だが喜んでいたのも束の間、美咲に呼び出された誠は、「槇村は父親かもしれない」という衝撃の告白