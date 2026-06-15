格闘家で実業家としても活躍するRIZINファイターの皇治（37）が15日までに、自身のインスタグラムを更新し。“愛車”を売却することを明かした。【写真】真っ赤なボディがかっこいい！皇治、900万円購入の”56年前オープンカー”の全貌皇治は、真っ赤なオープンカーであるシボレー『シェベル』の写真とともに、「俺の愛車を大事に乗ってくれる人に届けにいくで」「レトロでめちゃ可愛いで」と報告。問い合わせ先をコメント欄に