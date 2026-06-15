サッカー元日本代表の小野伸二氏（46）が15日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に生出演し、日本代表がオランダ代表と2―2で引き分けたサッカーFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の初戦についてコメントした。2001〜05年にフェイエノールトでプレー。“オランダを知り尽くす”小野氏は、身長で上回るオランダと渡り合った日本代表の守備について「体をしっかり当てて最後まで相手に自由をさせなかったの