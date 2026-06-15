俳優の三浦翔平（38）が15日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。妻で女優の桐谷美玲（36）のプライベートショットを公開した。三浦は「ガチ勢に叩き起こされるの巻」とつづり、桐谷がテレビの前で愛犬とこの日早朝に行われたサッカーのFIFAワールドカップ（W杯）日本代表オランダ戦を観戦する様子を公開。桐谷も自身インスタグラムストーリーズを更新。背番号18番の上田綺世のユニを着用した後ろ姿を披露した。2人