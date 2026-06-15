東京女子医大病院の看板＝東京都新宿区東京女子医大病院（東京都新宿区）で2014年2月、手術後に「禁忌」とされた鎮静剤プロポフォールを大量投与された男児＝当時（2）＝が死亡した医療事故で、業務上過失致死罪に問われた元研修医（44）を無罪とした東京地裁判決が、15日までに確定した。東京地検が同日、控訴断念を発表した。12日が期限だった。執行猶予付きの有罪とされた麻酔科医の元准教授小谷透被告（66）側は既に控訴。