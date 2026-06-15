「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダに２−２で引き分けた。ＮＨＫの中継ではスタジオ解説を務めた田中マルクス闘莉王氏が、センターバックを務めたＤＦ谷口彰悟に言及。「裏のＭＶＰでもおかしくない。危ないところに谷口あり。空中戦でも負けなかったし、素晴らしい」と振