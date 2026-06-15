モデルでお笑い系ライバー菊地いまり（33）が15日までにTikTokを更新。TikTokでの活動を終了すると報告した。菊地は「6月15日を持ちまして、こちらのtiktokの活動を終了したいと思います」と報告。「1垢目23万人。そしてこちらのアカウント20万人。これからもっともっと頑張らなきゃっていう時に本当にごめんなさい」と詫びた。続けて「11万人フォロワーのInstagramの運用は、一時的に終了したいと思いますx. YouTube.ファンミの