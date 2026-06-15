大規模な夜間攻撃により、火災が発生したウクライナ首都キーウのキーウ・ペチェールシク大修道院では消火活動が続けられている＝15日/Ukrainian Culture Ministry/Handout/Reutersキーウ（CNN）ロシアが15日にかけて行った大規模な夜間攻撃により、ウクライナ首都キーウでは中心部にある世界遺産の修道院で火災が発生している。キーウのクリチコ市長によると、この攻撃により市内全域で少なくとも18人が負傷した。画像には、およそ