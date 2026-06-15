活動休止中のロックバンド「a crowd of rebellion」から脱退を発表したボーカルの小林亮輔が15日までにインスタグラムを更新。脱退の経緯について説明した。小林は「改めてバンドを脱退することは、わがままでも、一方的に決められた『クビ』でもありません」と書き出し、「これまでの経緯や、自分とバンドの考え方を踏まえて、話し合いを重ねた上で『自分の意思』で出した結論です」と強調。「活動を続ける中で、どうしても乗り越