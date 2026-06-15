「今週末何してるの？」「来週って忙しい？」など、特定の男性から予定を聞かれることが増えていませんか？男性は、本気で会いたい相手ほど“会うためのきっかけ作り”を始めます。具体的な予定を探ろうとする男性は本気で会いたい相手には、まず“会える日”を知ろうとします。そのため、「いつ空いてる？」だけでなく、「土日は休み？」「来週は忙しい？」など、少し踏み込んだ聞き方が増えるでしょう。会うためのきっかけを探し