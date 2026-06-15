【いっせいトライアル「ポッピュコム」】 開催期間：6月17日12時～6月23日17時59分 任天堂はNintendo Switch Online加入者限定イベント「いっせいトライアル」の対象タイトルとしてNintendo Switch用マルチプレイヤー協力型アドベンチャー「ポッピュコム」を6月17日12時より6月23日17時59分にかけて配信する。 本作は「アークナイツ」などを手掛けるHypergryphのブラ